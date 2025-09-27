Calciomercato Lazio, Milinkovic Savic pronto al grande ritorno in biancoceleste? Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Lazio, sogno Milinkovic-Savic: ipotesi ritorno già a gennaio

Il nome di Sergej Milinkovic-Savic continua a infiammare i sogni dei tifosi biancocelesti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista serbo starebbe seriamente valutando l’idea di lasciare l’Al-Hilal e l’Arabia Saudita già nel prossimo mercato invernale. Una notizia che riapre scenari affascinanti nel mondo del calciomercato Lazio, dove il ritorno del “Sergente” rappresenta più di un semplice desiderio nostalgico.

Milinkovic-Savic ha lasciato la Lazio nell’estate del 2023 per una cifra importante, ma il legame emotivo con la squadra e con i tifosi non si è mai spezzato. Il suo trasferimento in Arabia Saudita è stato spinto principalmente da ragioni economiche, ma dal punto di vista sportivo il salto non ha portato le soddisfazioni sperate. Nonostante le sue buone prestazioni e una condizione fisica ancora ottima, Milinkovic sente il bisogno di tornare a misurarsi in un contesto più competitivo.

In questo scenario, il calciomercato Lazio potrebbe riservare una clamorosa sorpresa. La Juventus e l’Inter seguono con interesse l’evoluzione del contratto del serbo – in scadenza nel 2026 – ma la suggestione di un ritorno alla corte biancoceleste non è affatto tramontata. Come riportato anche da Fabrizio Romano, il contratto con l’Al-Hilal potrebbe diventare oggetto di discussione nei prossimi mesi: «Milinkovic-Savic dovrà fare una scelta», ha affermato l’esperto di mercato.

E se quella scelta dovesse riportarlo a Roma, la Lazio avrebbe l’opportunità di riabbracciare uno dei suoi simboli più amati. Il centrocampo biancoceleste, attualmente orfano di leadership e qualità, beneficerebbe enormemente dell’esperienza e del carisma di Milinkovic, che conosce perfettamente l’ambiente e i meccanismi della squadra.

Ovviamente, per il calciomercato Lazio, l’ipotesi più concreta sembra essere quella di un possibile ritorno in estate, magari a condizioni favorevoli o addirittura a parametro zero. Tuttavia, se si aprisse uno spiraglio già a gennaio, la dirigenza dovrebbe farsi trovare pronta, cogliendo un’occasione che potrebbe cambiare il volto della stagione.

Il ritorno di Milinkovic-Savic alla Lazio sarebbe più di un colpo di mercato: sarebbe un segnale forte alla tifoseria e un atto d’amore verso un progetto che vuole tornare a sognare in grande.