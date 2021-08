Calciomercato Lazio: niente ufficialità per Kamenovic. Il motivo

Tra le tante ufficialità di oggi della Lazio è spiccata l’assenza di Kamenovic: il serbo è chiaramente destinato alla cessione

La Lazio ha oggi sbloccato la questione dell’indice di liquidità e ha ufficializzato tutte le operazioni fin qui concluse sia in entrata che in uscita. Tra i colpi in entrata è spiccata l’assenza di Kamenovic.

Dopo le voci che si sono rincorse nei giorni scorsi, la scelta del club biancoceleste lancia un segnale chiaro in questo finale di mercato: il calciatore è in uscita. Tra l’interesse del Genoa e quello della Stella Rossa, il destino è segnato. La sua partenza permetterà a Tare di affondare il colpo per Kostic, vero e proprio pallino di Sarri ed in possesso del passaporto extracomunitario. Proprio come Kamenovic.