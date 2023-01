Calciomercato Lazio, nodo Milinkovic: Kezman punta alla scadenza

Calciomercato Lazio: Kezman, agente di Milinkovic-Savic, punta a portare il suo cliente a scadenza di contratto, con Juve e Arsenal alla porta

Come scrive Il Messaggero in casa Lazio va risolta la questione rinnovo Milinkovic in un senso o in un altro.

Kezman vuole portarlo a scadenza a ogni costo, pure Lotito vuole vederci definitivamente chiaro: «Presto gli parlerò». La Juventus resta la principale minaccia, insieme all’Arsenal.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM