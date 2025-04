Calciomercato Lazio, vicino l'addio di Noslin? Ecco l'indiscrezione biancoceleste nei confronti dell'ex Verona - Calcio News 24

Calciomercato Lazio, vicino all’addio di Noslin? Ecco le ultime novità sulla cessione dell’ex giocatore del Verona. Le novità

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, ci sono novità importanti per quanto concerne il calciomercato Lazio: non tanto sugli acquisti, bensì su quelle che saranno le prossime cessioni in estate per sistemare un attimo la squadra.

Tra i nomi vicini ad abbandonare la piazza capitolini è Noslin, ma la situazione è da valutare anche su quello che sarà il possibile incasso da parte della squadra biancoceleste. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.