Calciomercato Lazio, occhi su Luigi D’Alessio: è il pro-nipote del cantante Gigi D’Alessio

Calciomercato Lazio, interesse per il giovane portiere Luigi D’Alessio: è il pro‑nipote del cantante Gigi D’Alessio

La Lazio è pronta a mettere le mani su uno dei giovani portieri più promettenti del panorama italiano. Il club biancoceleste è infatti vicino all’acquisto di Luigi D’Alessio, classe 2007, attualmente in forza al Benevento. Un profilo seguito da tempo dagli osservatori laziali, che ne apprezzano struttura, potenziale e margini di crescita. Lo riporta Alfredo Pedullà su X.

Il trasferimento del giovane estremo difensore sembra ormai a un passo, con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione. D’Alessio andrebbe a rinforzare il settore giovanile della Lazio, inserendosi in un progetto che punta con decisione sulla valorizzazione dei talenti emergenti.

Curiosità non da poco: Luigi D’Alessio è il pro-nipote del celebre cantante Gigi D’Alessio, un legame familiare che ha attirato l’attenzione dei media ma che non cambia la sostanza del suo percorso. La Lazio, infatti, punta su di lui per qualità e prospettive, convinta di aver individuato un portiere dal futuro interessante

