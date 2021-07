Calciomercato Lazio, pres. Fenerbahce: «Ritorno Muriqi? La situazione è questa»

Il presidente del Fenerbahce Ali Koc ha parlato del possibile ritorno in Turchia di Vedat Muriqi

Nelle ultime ore Vedat Muriqi è stato accostato al Fenerbahce, club dal quale è stato acquistato dalla Lazio un anno fa. La stagione disastrosa del kosovaro ha posto diversi dubbi sul valore del giocatore, praticamente mai decisivo e bersagliato dai tifosi. Il suo ritorno nel club di Istanbul però, è da escludere.

A dirlo è il presidente Ali Koc a margine del consiglio d’amministrazione: «Le voci su Muriqi non hanno nessun fondamento. Il calciatore è in vacanza per due giorni, dicono sia qui per tornare al Fener, ma non è vero. Continuerà alla Lazio».