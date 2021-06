Calciomercato Lazio: Sarri ha chiesto Politano del Napoli. Le ultime

La Lazio di Maurizio Sarri inizia a prendere forma: piace Matteo Politano del Napoli. Le ultime sul mercato biancoceleste

La Lazio di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. In attesa della firma sul contratto, il futuro allenatore biancoceleste ha chiesto Matteo Politano come rinforzo per l’attacco.

Come riportato da Sky Sport, l’esterno è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Napoli. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.