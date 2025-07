Calciomercato Lazio: Sarri insiste per Insigne. Fino a gennaio potrebbe solo allenarsi

Calciomercato Lazio: Insigne subito, ma ad allenarsi. L’ultima richiesta di Sarri in vista del semaforo verde di gennaio

Il calciomercato Lazio vive delle forti pressioni di Maurizio Sarri, che continua a insistere con la società per un grande obiettivo: riportare in Serie A Lorenzo Insigne. Il talento napoletano è attualmente svincolato e rappresenta una ghiotta occasione che il tecnico toscano non vuole lasciarsi sfuggire, tanto da aver elaborato un piano preciso per battere la concorrenza e averlo subito a disposizione.

Il piano di Sarri: allenamenti a Formello in attesa di gennaio

La strategia di Sarri è chiara. Nonostante le complessità burocratiche che, nel migliore dei casi, permetterebbero di tesserare Insigne solo a gennaio (qualora il mercato venisse sbloccato dopo il 30 settembre), il tecnico lo vorrebbe immediatamente aggregato alla squadra. L’idea è di fargli iniziare subito gli allenamenti a Formello, con le opportune coperture assicurative, per permettergli di integrarsi con i compagni, assimilare gli schemi e mantenere la forma fisica, in modo da essere pronto a scendere in campo appena possibile. Lo riporta Il Messaggero.

L’apertura di Insigne e la concorrenza dalla Serie A

Dal canto suo, Lorenzo Insigne ha mostrato un’importante apertura verso il progetto della Lazio. Nonostante sia corteggiato da diversi club di Serie A, tra cui Udinese, Parma e Sassuolo, sarebbe disposto ad attendere fino a gennaio per poter vestire la maglia biancoceleste e tornare a lavorare con un allenatore che conosce bene e che lo stima profondamente. Questa sua disponibilità rappresenta un fattore chiave che potrebbe favorire la buona riuscita dell’operazione.

La palla passa a Lotito: la decisione finale

Nonostante l’insistenza di Sarri e la volontà del giocatore, l’operazione non è ancora decollata. Ora la palla passa definitivamente al presidente Claudio Lotito. Sarà lui a dover dare il via libera definitivo, valutando l’impegno economico e strategico di un’operazione così strutturata. Il futuro di Lorenzo Insigne alla Lazio è, di fatto, appeso alla sua decisione.