Calciomercato Lazio, Sarri spinge per l'acquisto dell'attaccante. Il punto - Calcio News 24

Lazio, ipotesi Insigne: Sarri spinge, ma Fabiani pensa a Noslin. Ecco la situazione attuale

La Lazio torna al centro del mercato con un nome che accende la fantasia dei tifosi: Lorenzo Insigne. L’esterno offensivo, dopo l’esperienza in MLS, è attualmente svincolato e rappresenta un’occasione interessante per diversi club italiani. Tra questi, spunta proprio la società biancoceleste, guidata in panchina da Maurizio Sarri, grande estimatore del giocatore dai tempi di Napoli.

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni rilanciate nella mattinata odierna, l’allenatore della Lazio avrebbe espresso chiaramente il suo gradimento per Insigne, ritenendolo un profilo ideale per rinforzare l’attacco, soprattutto sugli esterni. Sarri conosce alla perfezione le caratteristiche del fantasista e ritiene che la sua esperienza e la sua qualità tecnica potrebbero fare la differenza in una rosa che, in questo inizio di stagione, sta faticando a trovare continuità.

Tuttavia, la dirigenza biancoceleste sembra muoversi su binari differenti. Il direttore sportivo Angelo Fabiani, infatti, starebbe valutando soluzioni più orientate alla crescita e alla valorizzazione di elementi già presenti in rosa. In particolare, il dirigente starebbe puntando sul rilancio di Tijani Noslin, attaccante olandese che ha mostrato sprazzi interessanti ma che ancora non è riuscito a imporsi pienamente nella Lazio.

L’idea di puntare su Noslin rappresenta una visione più progettuale rispetto all’inserimento di un giocatore esperto come Insigne. La società, infatti, preferirebbe non appesantire il monte ingaggi e favorire lo sviluppo interno dei talenti già in rosa, cercando al contempo di garantire continuità tecnica e fisica nel lungo periodo.

La situazione resta comunque aperta, anche perché Insigne, essendo svincolato, potrebbe essere tesserato in qualsiasi momento. Molto dipenderà anche dalle prossime settimane e dai risultati della squadra: se la Lazio non dovesse riuscire a risalire la classifica e colmare le lacune offensive, non è da escludere che la dirigenza possa rivalutare il profilo dell’ex Napoli.

In ogni caso, la Lazio resta protagonista del dibattito di mercato, con decisioni che intrecciano esigenze tecniche, bilanci economici e ambizioni sportive. Il nome di Insigne resta sullo sfondo, mentre il club continua a riflettere sul miglior modo per rafforzare la rosa e inseguire gli obiettivi stagionali.