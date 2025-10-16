Calciomercato Lazio, si riaccende la pista Insigne: Sarri spinge per l'acquisto - Calcio News 24

Calciomercato Lazio: si riaccende la pista Insigne, Sarri lo vuole subito

In casa Lazio, il mercato non dorme mai. Nonostante la stagione sia in corso, la dirigenza biancoceleste è al lavoro per rinforzare un reparto offensivo che, finora, ha mostrato limiti evidenti in termini di imprevedibilità e qualità. Il nome che scalda i cuori di tifosi e allenatore è quello di Lorenzo Insigne, protagonista di un possibile ritorno in Serie A che sta infiammando il calciomercato Lazio.

Maurizio Sarri, da tempo, ha indicato il fantasista napoletano come il rinforzo ideale per il suo 4-3-3. Il legame tra i due, nato ai tempi del Napoli, è rimasto solido nel tempo. Non è solo questione tecnica, ma anche di fiducia reciproca: Insigne conosce perfettamente i meccanismi del gioco sarriano e rappresenta un profilo in grado di portare carisma ed esperienza a una rosa che ha bisogno di personalità.

Anche il giocatore avrebbe espresso più volte il desiderio di tornare a lavorare con Sarri. Durante l’estate ha rifiutato le proposte di club come Sassuolo, Udinese e Parma, lasciando aperta la porta per un approdo nella Capitale. Una scelta che lascia intendere quanto l’opzione Lazio sia prioritaria nei suoi piani.

I contatti tra l’agente di Insigne e il presidente Lotito si sono intensificati nelle ultime settimane. L’idea del club è chiara: provare a chiudere l’affare già a novembre, approfittando della finestra per i tesseramenti extra-europei. Il nodo resta l’ingaggio: la Lazio propone una base fissa di circa 1,3 milioni di euro, sfruttando il margine economico lasciato dalle cessioni recenti.

Tuttavia, l’ex Toronto FC chiede una cifra più alta. Tutto potrebbe sbloccarsi a dicembre, quando la nuova Commissione federale valuterà il bilancio biancoceleste. Da lì, con l’eventuale approvazione di crediti legati ai diritti tv e la definizione del nuovo sponsor (tra i candidati spiccano Air Italy e un altro gruppo pronto a garantire 5 milioni annui), la Lazio potrebbe avere le risorse per alzare l’offerta.

Il calciomercato Lazio vive dunque giorni frenetici, e il nome di Insigne è in cima alla lista dei desideri. Un’operazione complessa, ma non impossibile, che potrebbe riportare in Serie A un talento italiano con ancora molto da dare — soprattutto se guidato da chi conosce ogni suo movimento: Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE: Le probabili formazioni del campionato di Serie A della settima giornata