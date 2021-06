Calciomercato Lazio, sondaggio per Zaccagni del Verona. La strategia

Novità di calciomercato per la Lazio: i biancocelesti hanno fatto un sondaggio per Mattia Zaccagni del Verona

La Lazio continua ad essere molto attiva sul fronte calciomercato. Diversi obiettivi nel mirino di Igli Tare e Maurizio Sarri, impegnati soprattutto a cercare rinforzi per la difesa e per gli esterni. Per questo, secondo quanto riportato da Tuttosport, i biancocelesti avrebbero avviato un sondaggio per Mattia Zaccagni del Verona.

L’esterno, classe 1995, è stato accostato ai biancocelesti in più riprese: tuttavia, su di lui sarebbe più forte il pressing di Napoli e Milan, con i rossoneri pronti ad offrire anche Caldara e Conti come contropartite tecniche.