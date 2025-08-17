Calciomercato Lecce, quale sarà il futuro giallorosso del post Baschirotto? Spunta fuori un nome - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: spunta Kevin Boma per la difesa, Corvino al lavoro. La situazione

Il Calciomercato Lecce continua a tenere banco in vista dell’imminente inizio del campionato. Dopo il rifiuto da parte di Zeno Van den Bosch, Pantaleo Corvino è tornato attivamente alla ricerca di un difensore centrale da inserire nel gruppo a disposizione di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riportato da CalcioLecce.it, l’obiettivo è chiaro: consegnare al tecnico giallorosso un rinforzo affidabile e pronto, prima dell’esordio ufficiale in Serie A.

Il nome nuovo sul taccuino di Corvino è Kevin Boma, 22enne franco-togolese attualmente in forza all’Estoril, club del massimo campionato portoghese. A riportarlo in Italia è stata SportMediaset, che sottolinea come il profilo del giovane centrale sia particolarmente apprezzato dalla dirigenza salentina. Boma ha già cominciato la stagione 2025/2026 con il suo club attuale, ma non è escluso un suo trasferimento in Serie A qualora il Lecce decidesse di affondare il colpo.

Il calciomercato del Lecce ha da sempre un’impronta internazionale, e Kevin Boma rispecchia perfettamente il tipo di profilo su cui Corvino ama puntare: giovane, di prospettiva e con già una buona esperienza alle spalle. Dopo aver mosso i primi passi tra le giovanili dello Stade Poitevin e del Guingamp, il difensore ha militato nella seconda squadra dell’Angers in National 2, prima di ritagliarsi uno spazio in Ligue 2 con il Rodez nella stagione 2023/2024.

La vera svolta per Boma è arrivata con il trasferimento all’Estoril. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze e 1 gol, contribuendo al raggiungimento dell’ottavo posto in campionato. Ora il suo valore di mercato si aggira intorno ai 3 milioni di euro, e il suo contratto con il club portoghese è valido fino al 2028.

Il Calciomercato Lecce studia quindi la situazione con attenzione, valutando se procedere con un’offerta concreta o virare su altri profili. In ogni caso, l’esigenza di inserire un difensore centrale resta una priorità assoluta per completare il pacchetto arretrato.

Con l’inizio della stagione ormai alle porte, ci si aspetta che la dirigenza acceleri i tempi. Il nome di Kevin Boma è tra i più caldi, e nelle prossime ore potrebbero arrivare novità decisive sul fronte calciomercato Lecce.