Calciomercato Lecce: Lazio su Gaspar, ecco la risposta dei salentini. Intanto è ufficiale un addio a gennaio! Tutte le novità

Calciomercato Lecce: la risposta sull’interesse della Lazio per Gaspar. Intanto è ufficiale un addio a gennaio! Aggiornamenti

Ore frenetiche in casa Lazio. La dirigenza biancoceleste, alla ricerca di rinforzi per puntellare la retroguardia a disposizione di Maurizio Sarri ha individuato in Salento il profilo ideale. Il nome caldo è quello di Kialonda Gaspar, ma il primo assalto capitolino si è infranto contro le resistenze del club pugliese.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, la trattativa ha subito una brusca frenata iniziale a causa della distanza sulla formula del trasferimento.

La proposta della Lazio: Sarri vuole garanzie

La strategia della Lazio era chiara: portare a Roma il difensore con un’operazione “prudente”. L’offerta presentata prevedeva un prestito con diritto di riscatto. Questa soluzione avrebbe permesso a Sarri di valutare l’impatto del centrale classe 1997 in una piazza esigente e tatticamente complessa come quella biancoceleste, prima di procedere all’investimento definitivo.

La risposta del Lecce: “Solo a titolo definitivo”

Il Lecce, tuttavia, ha rispedito l’offerta al mittente. La società giallorossa considera Gaspar un asset imprescindibile per la corsa salvezza e non ha alcuna intenzione di privarsi di un titolare inamovibile senza la certezza di un incasso. Il Lecce non vuole correre il rischio di perdere il giocatore “a metà” o di ritrovarselo in rosa a fine stagione. Se la Lazio vorrà chiudere, dovrà alzare la posta e cambiare formula.

Ufficiale: risoluzione per Guilbert

Mentre resiste per Gaspar, il Lecce lavora anche alle uscite per sfoltire la rosa. Il club ha comunicato ufficialmente la risoluzione consensuale del contratto con Frédéric Guilbert. L’esperto terzino francese, il cui accordo scadeva il 30 giugno 2026, lascia dunque il Salento con effetto immediato. Una mossa che libera spazio salariale e permette alla società di concentrarsi sulle operazioni in entrata e sulla gestione dei “big” come Gaspar.