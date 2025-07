Calciomercato Lecce, Krstovic gioiello dei giallorossi. Quanto pretendono i pugliesi? Le ultime novità - Calcio News 24

Calciomercato Lecce: Krstovic nel mirino della Roma, Corvino colpisce ancora. Quanto chiedono i giallorossi pugliesi?

Quando si parla di calciomercato Lecce, è impossibile non citare Pantaleo Corvino. Il direttore dell’area tecnica giallorossa è da sempre un maestro nello scoprire talenti, soprattutto nei Balcani. La sua rete di osservatori e la sua esperienza lo hanno reso un punto di riferimento per il club, e ogni volta che pesca in quella parte del mondo difficilmente sbaglia. Nel suo curriculum ci sono nomi che parlano da soli: da Vucinic a Jovetic, passando per Ljajic, Nastasic e fino ad arrivare a Dusan Vlahovic. Una lunga lista di scommesse vinte che ha portato prestigio e ritorni economici ai club che lo hanno avuto come dirigente.

L’ultimo nome che si è imposto all’attenzione del grande calcio è quello di Nikola Krstovic. Arrivato in sordina nella scorsa stagione, l’attaccante montenegrino si è rivelato una delle sorprese più interessanti della Serie A, grazie alla sua fisicità, al fiuto del gol e alla capacità di reggere il peso dell’attacco di una squadra che lotta per la salvezza. Ora, le sue prestazioni non sono passate inosservate: la Roma lo ha messo in cima alla lista dei possibili rinforzi per l’attacco in vista della prossima stagione.

Il calciomercato Lecce si infiamma dunque attorno a Krstovic, per il quale la società salentina chiede 25 milioni di euro. Una cifra importante, che però riflette le potenzialità del giocatore e la politica del club, sempre attento a valorizzare al massimo i propri talenti. La Roma, da parte sua, sta valutando con attenzione il da farsi. Tra le opzioni sul tavolo c’è quella di inserire una contropartita tecnica per abbassare il costo del cartellino, magari con un giovane promettente gradito a Corvino.

Non è ancora iniziata una vera trattativa, ma il nome di Krstovic è destinato a tenere banco nelle prossime settimane. Ancora una volta, Corvino ha dimostrato il suo fiuto, portando a Lecce un attaccante che ora fa gola a club di prima fascia. Il calciomercato Lecce continua a essere una fucina di talenti e operazioni intelligenti, e Krstovic potrebbe rappresentare l’ennesimo capolavoro di una carriera dirigenziale costruita su intuizione e competenza.