Calciomercato Liga, a Elche vogliono ingaggiare una stella mondiale fuori tempo massimo. Svelato il nome che può cambiare la stagione del club. Un ex Chelsea, svincolato, in agenda: tutti i dettagli

Calciomercato Liga, a Elche vogliono ingaggiare una stella mondiale fuori tempo massimo. Svelato il nome che può cambiare tutto…

Un mercato che si chiude, ma un sogno che resta vivo. Come riportato dalla Spagna, l’Elche potrebbe mettere a segno uno dei colpi più sorprendenti della stagione, anche a finestra di mercato ormai chiusa. Dopo aver completato una notevole ricostruzione con 13 acquisti, culminata con l’arrivo dei terzini Adrià Pedrosa e Héctor Fort, nel club è rimasta una spina nel fianco: la mancanza di un trequartista, una richiesta esplicita del tecnico Eder Sarabia. E il nome tornato sul tavolo nelle ultime ore è quello di una stella di livello mondiale: Hakim Ziyech.



L’internazionale marocchino, ex Ajax e Chelsea, è attualmente svincolato dopo aver concluso la sua avventura in Qatar, una condizione che gli permette di firmare per qualsiasi squadra fuori tempo massimo. L’Elche aveva già tentato il suo acquisto la settimana scorsa, ma l’operazione si è scontrata con due ostacoli importanti: l’elevato ingaggio del giocatore e alcuni dubbi sul suo rendimento dopo il suo passaggio in un campionato minore. L’opzione sembrava scartata.



Tuttavia, la storia ha preso una piega inaspettata. Il club ha posti liberi in rosa e l’opzione Ziyech si è riattivata. La dirigenza sa che è un’operazione complessa, che richiederebbe uno sforzo economico senza precedenti e la volontà del giocatore di abbassare le sue pretese per tornare in uno dei grandi campionati europei. Ma la possibilità di regalare a Sarabia il talento e la fantasia che tanto chiedeva, e di accendere l’entusiasmo di una piazza con un ingaggio di questo calibro, mantiene viva una fiamma che sembrava essersi spenta. L’Elche non si arrende e sogna il colpo di magia di un giocatore che, fino a poco tempo fa, brillava in Champions League.