Calciomercato estero: niente Serie A per Darwin Nunez. Accordo un passo per l’attaccante uruguaiano che lascerà Liverpool

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al Hilal è a un passo dall’acquisto di Darwin Núñez dal Liverpool. La trattativa è in fase avanzata, con un accordo verbale già raggiunto tra i due club, e ora la palla passa al centravanti uruguaiano per la decisione finale.

L’offensiva dell’Al Hilal: accordo verbale con il Liverpool

L’operazione è entrata nel vivo nelle ultime ore. Secondo le informazioni di Romano, l’Al Hilal e il Liverpool hanno già definito un’intesa di massima per il trasferimento a titolo definitivo dell’attaccante. Superato lo scoglio dell’accordo tra le società, il club saudita è ora in trattativa diretta con l’entourage di Núñez per definire i termini del contratto del giocatore, che includeranno un ingaggio faraonico.

La palla passa a Núñez, Inzaghi lo attende

La decisione finale, ora, spetta unicamente al giocatore. Darwin Núñez dovrà scegliere se accettare la ricchissima proposta dell’Al Hilal e iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Arabia Saudita, o se rimanere nel calcio europeo. A spingere con forza per il suo arrivo è il tecnico del club saudita, Simone Inzaghi, che ha indicato l’uruguaiano come il rinforzo ideale per il suo attacco e lo attende a braccia aperte. La volontà dell’allenatore italiano è un fattore chiave che potrebbe convincere il giocatore.

Milan e Napoli beffate: il retroscena di mercato

Questo affondo improvviso dell’Al Hilal spiazza anche il mercato italiano. Su Darwin Núñez, infatti, avevano messo gli occhi diversi top club, in cerca di un centravanti di caratura internazionale. In particolare, sia il Milan che il Napoli avevano sondato il terreno e pensato a lui come possibile, grande colpo per rinforzare i rispettivi reparti offensivi. La potenza economica del club saudita, però, ha di fatto “beffato” le due società di Serie A.