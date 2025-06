Calciomercato estero, Manchester City: è UFFICIALE! Dopo De Bruyne, Pep Guardiola perde un altro giocatore a parametro zero

Dopo 6 anni di militanza in Premier League come giocatore del Manchester City, Scott Carson, portiere della formazione allenata da Pep Guardiola, è pronto a lasciare i Citizen.

A comunicarlo proprio la squadra azzurra di Manchester che con un comunicato ufficiale ha ringraziato il portiere 39enne dell’operato, apprestandosi a perdere, dunque, seppur meno rilevante rispetto a quello di Kevin De Bruyne, un altro giocatore a parametro zero.

COMUNICATO – «Scott Carson lascerà il Manchester City alla scadenza del suo contratto, prevista per quest’estate. Il 39enne è al Club dal 2019, ricoprendo un ruolo prezioso nel reparto portieri.

Arrivò inizialmente in prestito, per poi completare il trasferimento a parametro zero nell’estate del 2021. L’esordio dell’esperto portiere con il City è avvenuto nella vittoria del maggio 2021 contro il Newcastle United, prima di una seconda presenza nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League con lo Sporting CP nella stagione 2021/22. Dopo aver esordito con la nazionale maggiore del Leeds United nel gennaio 2004, Carson ha ormai trascorso ben 21 anni da professionista.

Durante la sua permanenza al City, Carson è stato elogiato dall’allenatore dei portieri Xabi Mancisidor e dai colleghi Ederson e Stefan Ortega Moreno per la sua etica del lavoro e l’impatto positivo del suo atteggiamento sul gruppo. Ha fatto parte di una squadra che ha conquistato 12 importanti riconoscimenti nelle ultime sei stagioni, in quello che è stato un periodo storico di successi per la squadra di Pep Guardiola. Tutti al Manchester City desiderano ringraziare Scott per il suo duro lavoro e la sua dedizione e gli augurano la migliore fortuna per il futuro».