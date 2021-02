Calciomercato, Mbappè strega il Real Madrid: due big in cambio al PSG

La prova di Mbappè al Camp Nou contro il Barcellona ha stregato il Real Madrid: il club spagnolo starebbe pensando ad una maxi offerta

L’ennesima prestazione mostruosa di Mbappè ha acceso l’allarme in casa Real Madrid per far partire l’assalto al talento del Paris Saint Germain. Il club non lo valuta meno di 200 milioni ma il club spagnolo ha la sua strategia.

Secondo quanto riportato da OK Diario, il Real Madrid sarebbe intezionato a formulare un’offerta che contempli l’inserimento di Hazard e Varane per abbassare le pretese economiche.