Calciomercato Milan: Adli nel mirino. I dettagli dell’affare

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Yacine Adli è uno dei nomi seguiti dal Milan per rinforzare la trequarti

Yacine Adli è un’idea concreta per il calciomercato del Milan. Il classe 2000 del Bordeaux, da non confondere con l’omonimo del Tolosa, piace molto alla dirigenza come rinforzo per la trequarti.

Sarebbe un’alternativa più giovane a Josip Ilicic, per il quale c’è già un accordo. I rossoneri vorrebbero prelevarlo a titolo definitivo, ma la concorrenza è tanta.