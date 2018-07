André Silva, Mendes al lavoro: Monaco o Premier League

André Silva ha la valigia pronta, l’attaccante portoghese pronto a dare l’addio al Milan: l’agente Jorge Mendes al lavoro…

Decisamente deludente la prima stagione con la maglia del Milan per André Silva. Arrivato nell’estate 2017 per circa 38 milioni di euro, l’attaccante portoghese ha raccolto appena due reti in Serie A, senza mai convincere a pieno mister Gennaro Gattuso. E l’addio appare imminente…

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’agente Jorge Mendes è al lavoro per portarlo altrove: il procuratore portoghese spinge per il Wolverhampton, ma attenzione anche alle altre piste. Il Monaco, infatti, stima molto il classe 1995 ed è pronto ad aprire la trattativa…