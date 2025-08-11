Calciomercato Milan, accordo totale per Athekame: visite mediche imminenti con i rossoneri

Calciomercato Milan, nuovo rinforzo in arrivo per la squadra di Allegri: tutti i dettagli sulla trattativa

Il Milan continua a muoversi con decisione sul mercato estivo. Dopo aver finalizzato l’operazione Koni De Winter, i rossoneri sono a un passo dal completare un altro rinforzo per il pacchetto arretrato in vista della prossima Serie A: Zachary Athekame dello Young Boys.

Come riportato dal giornalista di L’Équipe Loic Tanzi, l’intesa tra le parti è ormai stata raggiunta. L’affare dovrebbe chiudersi per una somma vicina ai 10 milioni di euro, a cui si aggiungerà una clausola che garantirà al club svizzero il 10% su una futura plusvalenza. L’ultimo passo è rappresentato dall’annuncio ufficiale, che dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

L’operazione ha avuto un’accelerazione decisiva in queste giornate di agosto. Il terzino elvetico, protagonista di prestazioni convincenti in patria e in campo internazionale, è atteso in Italia a inizio settimana per sostenere le visite mediche e apporre la firma sul contratto che lo legherà ai colori rossoneri.

Il profilo di Athekame risponde perfettamente alle esigenze del nuovo tecnico Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare: un giocatore giovane, rapido, capace di coprire la fascia con continuità e di adattarsi a più sistemi di gioco. «La nostra priorità è inserire calciatori duttili, in grado di garantire rendimento immediato e crescita nel tempo», è la filosofia che trapela dall’ambiente rossonero.

L’arrivo del difensore svizzero si inserisce in una strategia chiara: costruire una rosa competitiva, bilanciando l’esperienza di campioni affermati con il talento di prospettiva. L’abbinata De Winter–Athekame rappresenta un investimento importante per consolidare la fase difensiva, uno dei punti chiave per affrontare con ambizione la stagione 2025/26.

L’entusiasmo dei tifosi è palpabile, con i social rossoneri già invasi da messaggi di benvenuto. Per molti sostenitori, la mano di Tare e la visione tattica di Allegri stanno tracciando un percorso che potrebbe riportare il Milan a competere stabilmente per lo scudetto e per traguardi europei di prestigio.

Se non ci saranno intoppi, Athekame sarà presto a disposizione e potrebbe già essere convocato per le prime gare ufficiali, aggiungendo qualità e freschezza alla retroguardia milanista.