Borini alla Lazio: l’idea del Milan per pagare Biglia

Arrivato appena un anno fa dal Sunderland, Fabio Borini potrebbe dare l’addio al Milan: l’esterno può finire alla Lazio, ecco perché

Esercitato il diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro, Fabio Borini è pronto per vivere la sua seconda stagione con la maglia del Milan. O forse no. Dopo i contatti con il Torino, con Walter Mazzarri suo grande estimatore, l’esterno offensivo è finito nel mirino della Lazio, con il Diavolo che è pronto a cogliere l’occasione per risolvere una magagna finanziaria…

L’ex Roma ha raccolto 29 presenze in campionato nell’ultima stagione, non convincendo a pieno Gennaro Gattuso, che non lo ritiene incedibile. Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Messaggero, il Milan ha proposto alla Lazio il cartellino dell’attaccante: la motivazione non è però prettamente tecnica. Alle prese con difficoltà finanziarie, il club meneghino vorrebbe utilizzare Borini per saldare l’ultima rata del pagamento di Lucas Biglia: 7 milioni di euro.