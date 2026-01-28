Calciomercato Milan: il Bournemouth ha preso una decisione per Alex Jimenez! Riscatto o no? Ecco cosa succederà in estate

Calciomercato Milan: il Bournemouth ha deciso il futuro di Alex Jimenez! Cosa succederà in estate per il suo riscatto

Il futuro di Alex Jimenez è ormai scritto e porta lontano da Milano. La Premier League diventerà la sua casa a titolo definitivo. Il Bournemouth ha sciolto ogni riserva: il prestito si trasformerà in un acquisto permanente. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza inglese ha deciso di esercitare il diritto di riscatto pattuito la scorsa estate, fissato a 20 milioni di euro. Una mossa decisa, orchestrata dal direttore sportivo Tiago Pinto. L’ex dirigente della Roma ha già comunicato agli agenti del classe 2005 la volontà di chiudere l’operazione, convinto di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse.

L’affare finanziario: sorride il bilancio, ma c’è la clausola

Per il Milan di Massimiliano Allegri la perdita è tecnica ma il guadagno è soprattutto economico. Jimenez garantisce ai rossoneri una robusta plusvalenza. Il Diavolo aveva già incassato 2 milioni di euro per il prestito oneroso la scorsa estate. Ora arriveranno i 20 del riscatto. Tuttavia, non tutto l’oro luccica in via Aldo Rossi: in virtù degli accordi presi al momento dell’arrivo del ragazzo in Italia, il 50% della somma (quindi 10 milioni) dovrà essere girato al Real Madrid. I Blancos, proprietari originari del cartellino, avevano mantenuto questa percentuale sulla futura rivendita, assicurandosi un incasso passivo notevole.

La strategia del Bournemouth: Jimenez come Huijsen

Al netto della quota spettante al Real, il Milan mette in cassa un tesoretto complessivo di circa 12 milioni di euro, risorse preziose per finanziare gli ultimi colpi di mercato. Dall’altra parte, il Bournemouth gongola. La strategia del club inglese è chiara: valorizzare e rivendere. In Inghilterra sono convinti di poter realizzare nel giro di 1-2 anni una “mega-cessione” per Jimenez, replicando i capolavori finanziari recenti. Il club cita i profitti derivanti dalle vendite di giocatori come Dean Huijsen (l’ex Juve esploso definitivamente in Premier) e Antoine Semenyo, che hanno garantito entrate record per 135 milioni. Jimenez è il prossimo della lista.

