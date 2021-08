Calciomercato Milan: colpi Florenzi e Bakayoko. Tutti i dettagli

Il Milan è vicinissimo alla chiusura delle trattative con Roma e Chelsea per i cartellini di Alessandro Florenzi e Tiemoue Bakayoko

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno si trasferirà in rossonero attraverso la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Contatti positivi anche per il centrocampista francese.