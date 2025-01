Calciomercato Milan, pronto il super colpo per la difesa! Il contratto è già pronto, la situazione

Calciomercato Milan, pronto il colpo per la difesa! Il contratto per il difensore è già pronto, la situazione in casa rossonera

Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato, Matteo Moretto, sul proprio profilo di X, il calciomercato Milan starebbe andando avanti nei dialoghi con Kyle Walker, terzino della Nazionale inglese e in uscita dal Manchester City.

Il Milan, infatti, ha in programma altri contatti nei prossimi giorni per avanzare nella trattativa per Kyle Walker. I rossoneri confidano che il difensore si liberi a parametro zero. Per lui sarebbe anche pronto un contratto importante con il Diavolo.