Calciomercato Milan: Conti parte a una condizione. I dettagli

Calciomercato Milan: Andrea Conti è in esubero, ma partirà a una condizione. Il Milan vuole monetizzare

Destino comune quello di Sampdoria e Milan. Sia il club doriano che quello rossonero hanno bisogno prima di monetizzare per poi investire e rafforzare la rosa a disposizione. Così stando le cose la possibile trattativa per Andrea Conti resta in stallo.

Si potrebbe andare delineando quanto profetizzato da Massimo Ferrero, ossia che il mercato vero e proprio scatterà solo dopo il 15 agosto. La Sampdoria punta il terzino del Milan, ma allo stesso tempo ha necessità prima di piazzare gli esuberi.