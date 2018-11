Calciomercato Milan, Leonardo punta De Paul per l’attacco: sul taccuino anche l’olandese Van den Beek e Ben Yedder

Falcidiato dagli infortuni, il Milan è atteso da una sessione di mercato invernale di livello secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Gennaro Gattuso ha chiesto un rinforzo per il reparto avanzato e torna di moda un profilo che fa gola a Leonardo: parliamo di Rodrigo De Paul, gioiello dell’Udinese e obiettivo dell’Inter. Secondo Sky Sport, è andato in scena un vertice tra la dirigenza e gli agenti dell’ex Valencia.

Il numero 10 bianconero ma non solo: il Diavolo osserva altri profili in vista della prossima stagione e Leonardo guarda anche all’estero. Seguito dalla Roma, Van de Beek è un centrocampista che piace molto al diesse brasiliano ma l’Ajax spara alto per il suo cartellino. Stesso discorso per Ben Yedder, attaccante del Siviglia protagonista di un’ottima prima parte di stagione: 10 reti in 17 gare.