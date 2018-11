Inter, si pensa al mercato: Modric subito, De Paul e Andersen a giugno

In casa Inter si pensa già al calciomercato: a gennaio tornerà Gabigol e bisognerà trovargli una sistemazione ma si valutano anche gli acquisti da fare

Dopo i clamorosi rumors dell’estate, è piombato il silenzio su Modric all’Inter. Il croato, come è noto, è rimasto a Madrid e ora sta provando a risorgere insieme alla sua squadra dopo un inizio di stagione tremendo. Silenzio assoluto riguardo ad una sua possibile partenza a gennaio. Meglio, per l’Inter si intende. In questo modo, Ausilio e Steven Zhang possono lavorare in assoluta calma per trovare gli argomenti giusti. Negli ultimi giorni però si sono verificati alcuni eventi che possono spostare gli equilibri di questo affare: 1)In Spagna erano sicuri che il croato prolungasse il contratto, cosa che non è avvenuta; 2)il Real ha preso un centrocampista con alcune caratteristiche simili, Exequiel Palacios del River Plate; 3)nello spogliatoio del Real si respira aria di smobilitazione e di provvisorietà, con la prospettiva di molti cambi da qui alla fine della stagione. Ora tocca ad Ausilio (che presto avrà anche il concreto supporto di Beppe Marotta) trovare gli argomenti giusti per convincere il Real a sganciare il suo numero 10 senza uscire dall’ambito delle legittime pretese, visto che il giocatore non è più un ragazzino e ha voglia di giocare nell’Inter.

Ma l’Inter pensa anche a giugno. Sono fittissimi i contatti con la Sampdoria nel tentativo di bloccare Andersen, l’ultimo gioiello in ordine di tempo dei blucerchiati. La Samp parte da una valutazione di 30 milioni che può essere ridotta in parte con l’inserimento dell’attaccante argentino Facundo Colidio, che piace moltissimo a Ferrero. Inoltre si guarda anche a Udine. Rodrigo De Paul, si sa, è un giocatore molto gradito a Spalletti e ai suoi dirigenti. Recentemente ha prolungato il contratto fino al 30 giugno 2023 ma questo significa solo che per poterlo acquistare sarà necessario un maggiore sforzo economico. L’Udinese lo valuta almeno 30 milioni ma nel portafoglio dell’Inter esistono molti giocatori che possono entrare nell’affare. Infine, il 31 dicembre invece scade il prestito di Gabigol al Santos. Dal 1° gennaio sarà nuovamente a libro paga dell’Inter, che poi dovrà decidere il da farsi. Al momento esiste un’offerta del West Ham, ma al più presto Ausilio dovrà metterci la testa.