Calciomercato Milan: per la difesa occhi puntati su Benatia e Rugani

L’ennesimo infortunio di Caldara costringe il Milan a tornare sul mercato: Leonardo ha messo gli occhi su Rugani e Benatia

Il brutto infortunio subito da Caldara, che non rientrerà prima del 2019, impone una serie riflessione in casa Milan: i dirigenti, infatti, visto l’ennesimo stop del difensore centrale bergamasco, torneranno sul mercato. Finora i rossoneri hanno sempre subito gol nelle ultime 14 giornate di Serie A, compresa la scorsa stagione, e hanno bisogno di trovare compattezza e solidità: per questo motivo in caso di nuovi acquisti, Leonardo e Maldini vogliono un usato sicuro che conosca già il campionato. Gli uomini mercato del Milan hanno così messo gli occhi sui Rugani e Benatia, entrambi difensori centrali della Juventus. Da quando è tornato Bonucci, infatti, i due hanno trovato poco spazio: al momento si tratta solo di un’idea, infatti non si è ancora parlato di cifre.