Calciomercato Milan: domani Mandzukic sarà a Milano, Tomori a un passo

Mario Mandzukic si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan e si stringe per Tomori. Le ultime sul mercato rossonero

Mario Mandzukic si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha sciolto i dubbi e ha deciso di puntare sull’attaccante croato che è svincolato da luglio e non gioca una gara ufficiale da 10 mesi. Per Mandzukic contratto per sei mesi da 1.8 milioni di euro netti. Domani l’ex Juve sarà a Milano per sostenere le visite mediche.

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan ha praticamente chiuso anche l’arrivo di un nuovo difensore. La dirigenza rossonera ha accelerato con forza su Fikayo Tomori. Il classe ’97 inglese è atteso anche lui nei prossimi giorni a Milano, con il Milan che conta di chiudere a breve l’accordo con il Chelsea sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.