Calciomercato Milan, doppio colpo chiuso: Tare regala due rinforzi ad Allegri e la difesa sorride

Calciomercato Milan, rossoneri scatenati in questa sessione estiva! In arrivo altri due colpi per dare maggior profondità alla rosa di Allegri

Il calciomercato Milan entra nel vivo con due innesti di peso per il reparto arretrato. Il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri completano due operazioni strategiche: arrivano ufficialmente Koni De Winter dal Genoa e Zachary Athekame dallo Young Boys, entrambi a titolo definitivo. Due mosse che garantiscono solidità, freschezza e prospettiva alla retroguardia rossonera.

Per assicurarsi De Winter, difensore centrale belga classe 2002, il Milan ha versato 18 milioni di euro più 2 di bonus nelle casse del Genoa, con il giocatore che ha firmato un contratto quinquennale da 1,8 milioni a stagione. Un investimento mirato per colmare il vuoto lasciato da Malick Thiaw, con Tare bravo a sferrare un blitz rapido e decisivo che ha anticipato la concorrenza, in particolare quella dell’Inter. La trattativa, condotta con tempismo e determinazione, conferma la capacità del dirigente albanese di chiudere affari complessi in tempi brevi.

Il secondo rinforzo è Zachary Athekame, terzino destro svizzero classe 2004, pagato 10 milioni di euro con l’aggiunta di un 10% sulla futura rivendita. Nonostante lo Young Boys avesse ricevuto un’offerta più alta — 13 milioni da un club francese — il giocatore ha espresso con chiarezza la volontà di vestire il rossonero, rifiutando ogni altra destinazione. Considerato un talento in forte ascesa, Athekame verrà inserito gradualmente negli schemi di Allegri, così da potersi adattare ai ritmi e alle esigenze della Serie A.

Questi due innesti rappresentano un chiaro segnale delle ambizioni del Milan: costruire una squadra competitiva non solo per il presente, ma anche per il futuro, puntando su giovani di qualità con ampi margini di crescita. La strategia, confermata anche da Calciomercato.com, privilegia investimenti mirati su profili emergenti senza rinunciare all’equilibrio tra esperienza e freschezza atletica.

Con De Winter e Athekame, il Milan si assicura più opzioni e profondità in difesa, rinforzando un reparto che sarà cruciale per affrontare al meglio la stagione. I tifosi possono guardare con fiducia alle prossime sfide, certi che il progetto Tare-Allegri sta prendendo forma con una visione chiara e ambiziosa.