Calciomercato Milan: due calciatori verso il prestito. Le ultime sui rossoneri

Calciomercato Milan, si valuta il futuro di Colombo e Brescianini: i due calciatori torneranno dai rispettivi prestiti

Colombo e Brescianini torneranno dai rispettivi prestiti, ecco quali potrebbero essere le future destinazioni dei due giovani prospetti del Milan.

Il centravanti, l’anno scorso in prestito alla Cremonese, è richiesto dal atri due club di Serie B; per Brescianini invece c’è l’interesse del Brescia che avrebbe effettuato un sondaggio durante la “chiaccherata” per il riscatto di Tonali.