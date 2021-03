Calciomercato Milan: duello con l’Arsenal per un talento della Bundesliga

Secondo quanto riportato dal Daily Express, Arsenal e Milan avrebbero individuato un difensore centrale per il futuro. Le ultime sul calciomercato dei rossoneri

Secondo quanto riportato dal Daily Express, l’Arsenal vuole il difensore centrale dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka. Il classe ’99 è un obiettivo di calciomercato del Milan, sempre attento ai talenti emergenti della Bundesliga. Al momento né i Gunners né i rossoneri sembrano volere tentare l’affondo, ma si limitano ad un sondaggio per valutare l’investimento.

Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2023, ma ricordiamo che l’Eintracht è in ottimi rapporti con la dirigenza milanista per via dello scambio tra Rebic e André Silva.