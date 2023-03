Calciomercato Milan, fatta per l’arrivo di Sportiello a giugno

Calciomercato Milan, i rossoneri chiudono per l’arrivo del portiere dell’Atalanta Marco Sportiello per il prossimo giugno

Come riportato dal giornalista Daniele Longo, infatti, il club milanese avrebbe sistemato tutti i dettagli per l’approdo dell’estremo difensore a parametro zero nel prossimo giugno, appena si aprirà la finestra di mercato estiva.