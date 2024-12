Calciomercato Milan, resta da risolvere il rebus Theo Hernandez: rinnovo possibile ma... Le ultimissime

Calciomercato Milan, resta ancora da risolvere il rebus Theo Hernandez in casa rossonera: rinnovo possibile ma… Le ultime

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, resta ancora aperta nel calciomercato Milan la questione legata al rinnovo di contratto di Theo Hernandez. Ecco l’analisi:

Anche a Verona, dove è subentrato già nel primo tempo causa infortunio di Leao, Hernandez è sembrato la brutta copia della freccia ammirata dal suo arrivo a Milano nel 2019. Scollegato, abulico, poco concentrato. Theo, pur limitando parecchio le sue scorribande in avanti, non è stato irreprensibile nella fase difensiva. Un po’ come in tutta questa prima parte di

2024-25. L’esclusione dall’undici di partenza – decisa da Fonseca dopo il j’accuse del tecnico successivo alla partita con la Stella Rossa in Champions – non sembra dare gli effetti sperati.

Se per Leao la panchina è stata una medicina efficace, con il francese per ora non sta avendo alcun beneficio. Così pure il futuro di Theo è in dubbio. Nei giorni scorsi il suo agente, Quilon, è andato in visita a Casa Milan: il discorso sul rinnovo del contratto è aperto, ma la sensazione è che, anche in caso di firme, la permanenza di Hernandez in rossonero sarebbe comunque tutt’altro che scontata. «Theo vuole restare qui», ha ribadito il procuratore. Ma di fronte a un’offerta, in via Aldo Rossi rifletterebbero sulla possibilità della cessione, ora o in estate. Il Bayern Monaco, destinato a perdere Alphonso Davies, è già alla finestra.