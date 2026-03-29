Calciomercato Milan, è Gila il prescelto per la difesa: trattativa ai dettagli con Lotito e novità pesanti in arrivo

Calciomercato Milan, Gila può diventare il primo mattone dellla nuova difesa rossonera: accordo con Lotito ormai vicino

Il Milan ha individuato in Mario Gila il rinforzo ideale per alzare il livello tecnico e fisico della difesa in vista della stagione 2026/27. Come riportato da Netweek Calcio Show, i contatti tra la dirigenza rossonera e la Lazio si sono intensificati nelle ultime ore, avvicinando le parti a un’intesa definitiva. Il centrale spagnolo classe 2000, ormai punto fermo della squadra biancoceleste con oltre 27 presenze e un impressionante 92% di precisione nei passaggi, ha il contratto in scadenza nel 2027 e ha già fatto sapere di non voler rinnovare, spingendo per un salto in una big.

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La trattativa, valutata tra i 20 e i 25 milioni di euro, è resa più complessa da una clausola particolare: il Real Madrid, club in cui Gila è cresciuto, mantiene il 50% sulla futura rivendita. Un dettaglio che ha costretto il Milan a un lavoro diplomatico costante per garantire alla Lazio un incasso netto adeguato e convincere Claudio Lotito ad aprire alla cessione. Nonostante ciò, i rossoneri restano fiduciosi e continuano a premere sull’acceleratore.

Per Massimiliano Allegri, Gila rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione della difesa a tre: rapido, aggressivo in marcatura e abile nell’uscita palla al piede, è considerato uno dei difensori più completi della Serie A 2025/26. Un profilo che il Milan ritiene perfetto per consolidare il nuovo assetto tattico e dare continuità al progetto tecnico.