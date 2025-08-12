Calciomercato Milan, oggi la giornata dedicata a De Winter

Calciomercato Milan, De Winter atteso in città: i dettagli dell’operazione con il Genoa e le prossime tappe per l’arrivo del belga

Il Milan è pronto a dare il benvenuto a un nuovo rinforzo per la propria retroguardia: Koni De Winter. Il difensore belga, classe 2002, lascerà ufficialmente il Genoa dopo che nelle ultime ore è arrivato il via libera definitivo all’operazione. Un acquisto che segna un passaggio importante nella sessione estiva rossonera e che risponde a una precisa esigenza tattica del tecnico Massimiliano Allegri.

L’affare, seguito da vicino dal direttore sportivo Igli Tare, si è chiuso per una cifra compresa tra i 22 e i 23 milioni di euro. Un investimento di rilievo che dimostra la fiducia del club nel potenziale di De Winter, individuato come l’erede naturale di Malick Thiaw, approdato al Newcastle. La sua partenza aveva aperto una lacuna importante al centro della difesa, e la dirigenza rossonera non ha perso tempo nel trovare un sostituto giovane ma già abituato alle dinamiche della Serie A.

Al momento il giocatore si sta ancora allenando con il Genoa, ma nelle prossime ore raggiungerà Milano. Il programma prevede che domani sostenga le visite mediche di rito, per poi procedere con la firma del contratto che lo legherà al club rossonero. Allegri potrà così contare su un difensore duttile, capace di adattarsi sia in una linea a quattro che in altre soluzioni tattiche, grazie alla sua versatilità e alla buona qualità nell’impostazione del gioco.

L’operazione rientra nella linea strategica del Milan, orientata a puntare su profili giovani con margini di crescita, da inserire accanto a calciatori più esperti. De Winter, cresciuto nel vivaio della Juventus e affermatosi al Genoa, ha già messo in mostra solidità, senso della posizione e capacità di leggere le situazioni difensive con lucidità.

L’attesa tra i tifosi è alta: l’arrivo del belga viene visto come un tassello chiave nella costruzione di un Milan competitivo, pronto a lottare su più fronti. Con il supporto di Allegri e la supervisione di Tare, De Winter avrà l’occasione di sviluppare appieno il proprio talento in un contesto di primo livello, diventando parte integrante del progetto rossonero per il futuro.