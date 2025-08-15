Calciomercato Milan: Hojlund non prende in considerazione il prestito. L’attaccante danese ancora abbastanza lontano dal trasferimento in rossonero

La ricerca di un nuovo attaccante da parte del Milan continua a tenere banco in queste ultime settimane di mercato. Nonostante Santiago Gimenez sia ufficialmente tornato a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, la dirigenza rossonera, guidata dal nuovo direttore sportivo Igli Tare, è determinata ad aggiungere all’organico un centravanti con caratteristiche diverse: più fisico, strutturato e capace di attaccare la profondità.

Se fino a poco tempo fa il nome in cima alla lista era quello di Dusan Vlahovic, nelle ultime ore la priorità si è spostata con decisione su Rasmus Hojlund del Manchester United. I contatti tra le parti sono stati avviati, ma l’operazione è tutt’altro che in dirittura d’arrivo. A testimonianza di una trattativa non ancora decollata, l’attaccante danese ex Atalanta potrebbe addirittura scendere in campo domenica nell’esordio in Premier League dei Red Devils contro l’Arsenal.

Il Milan ha compiuto un passo formale, stabilendo un contatto diretto con l’entourage del giocatore per presentare il proprio progetto. Dal canto suo, Hojlund non ha chiuso la porta, mostrandosi disponibile ad ascoltare la proposta in arrivo da Milanello. Tuttavia, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il danese ha posto condizioni molto rigide sulla formula del trasferimento. Non verranno prese in considerazione proposte di prestito secco o con diritto di riscatto; l’unica alternativa a una cessione a titolo definitivo è un prestito con obbligo di riscatto incondizionato.

La volontà di base del giocatore, inoltre, sarebbe quella di rimanere al Manchester United, club di cui è tifoso sin da bambino. Dopo una prima stagione al di sotto delle aspettative, non vorrebbe alzare bandiera bianca e intende giocarsi le sue carte con il tecnico Ruben Amorim, nonostante l’arrivo di un nuovo concorrente come Benjamin Sesko. Il Milan insiste, ma la strada per arrivare a Hojlund si preannuncia complessa e in salita.