Calciomercato Milan, Tare intensifica il pressing su Gila: la strategia per portarlo in rossonero

Calciomercato Milan, il ds Igli Tare aumenta il pressing su Mario Gila della Lazio: la mossa per portarlo in rossonero

Il Milan è entrato nel vivo del proprio calciomercato con una mossa mirata firmata da Igli Tare, che ha individuato in Mario Gila il rinforzo prioritario per la difesa di Massimiliano Allegri. Il direttore sportivo conosce bene il valore del classe 2000, avendolo portato lui stesso alla Lazio durante la sua esperienza in biancoceleste. Gila viene considerato un profilo ideale per il sistema del tecnico livornese grazie alla sua rapidità nelle chiusure e alla marcatura aggressiva, qualità che lo rendono adatto sia a una linea a tre sia a una difesa a quattro.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Nonostante un contratto in scadenza nel 2027, la trattativa per il rinnovo tra Gila e la Lazio è attualmente in una fase di stallo. È proprio in questo scenario che il Milan sta cercando di inserirsi, sfruttando il rapporto diretto tra Tare e il giocatore e provando ad anticipare la concorrenza internazionale. Il difensore spagnolo, il cui valore di mercato è in crescita, rappresenterebbe un investimento mirato per rafforzare un reparto che necessita di maggiore profondità e continuità.

L’obiettivo dei rossoneri è costruire una difesa più solida in vista del ritorno in Champions League, considerato il traguardo principale della stagione. L’arrivo di Gila garantirebbe ad Allegri un’opzione affidabile per le rotazioni e un innesto di qualità capace di elevare il livello complessivo della rosa.