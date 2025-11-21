Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri: Allegri spinge per un ex Juventus. L’indiscrezione

Calciomercato Milan, nuova indiscrezione che arriva direttamente dal Brasile: i rossoneri avrebbero messo nel mirino Kaio Jorge

Il calciomercato del Milan entra in una fase caldissima con il nome di Kaio Jorge che torna prepotentemente al centro delle discussioni. Secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile – riportate dal portale O Tempo – il Milan sarebbe in prima fila per riportare in Europa il talento classe 2002, già pronto per un nuovo salto a gennaio. L’interesse dei rossoneri si inserisce in una narrazione sempre più ricorrente: un potenziale asse di mercato con la Juventus, emerso dopo l’arrivo di Adrien Rabiot a Milanello.

A 23 anni, Kaio Jorge è tutt’altro che una promessa. L’Italia lo conosce per il suo passato alla Juventus e per la straordinaria stagione in prestito al Frosinone, conclusa da capocannoniere con 19 reti. Oggi è il protagonista assoluto del Cruzeiro, dove sta mantenendo numeri impressionanti: 42 presenze, 24 gol e 7 assist nell’annata corrente, per un totale di 65 presenze, 31 gol e 9 assist da quando veste la maglia del club brasiliano. Sono cifre che hanno catturato l’attenzione degli osservatori del Milan, convinti che la sua completezza e la sua freddezza sotto porta possano rappresentare una soluzione ideale per l’attacco di Allegri.

Il principale nodo del calciomercato deò Milan, però, resta economico. Il Cruzeiro valuta il giocatore tra i 30 e i 35 milioni, una cifra ritenuta molto alta dalla dirigenza rossonera, soprattutto in un momento in cui ogni investimento deve essere ponderato con grande attenzione. A complicare ulteriormente il quadro c’è una concorrenza internazionale feroce: Aston Villa, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco, Benfica, Porto, Sporting, West Ham e diversi altri club hanno già manifestato interesse. Senza dimenticare lo Zenit, che può contare sulla presenza di un agente già protagonista di più trattative con il mercato russo.

Il Milan dovrà quindi decidere rapidamente se Kaio Jorge rappresenta un’occasione da cogliere o un investimento troppo rischioso. Da un lato c’è il potenziale enorme del giocatore, dall’altro un prezzo che potrebbe lievitare con il passare delle settimane.

Il contesto attuale del calciomercato deò Milan impone scelte lucide: Allegri desidera un rinforzo capace di aumentare la pericolosità offensiva e dare respiro alla rotazione in avanti, ma i costi dell’operazione restano un ostacolo significativo. Intanto la squadra si prepara al derby contro l’Inter, un appuntamento che potrebbe influenzare anche le strategie future del club. Se Kaio Jorge sia il profilo perfetto o meno, lo diranno i prossimi giorni. Quel che è certo è che il Milan lo tiene nel mirino, e il mercato di gennaio promette scintille.