Tete, Raiola offre l’olandese al Milan: le ultime

Calciomercato Milan, spunta l’idea Kenny Tete per la difesa: il terzino olandese è stato proposto dall’agente Mino Raiola

Christiansen ma non solo: il Milan è a caccia di alternative di livello per la difesa e l’ultima tentazione è targata Mino Raiola. La dirigenza rossonera deve fare i conti con un’infermeria strapiena e Rino Gattuso ha chiesto rinforzi di spessore. Ed ecco Kenny Tete…

Secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, il terzino olandese potrebbe tornare in orbita Diavolo per la sessione di gennaio: il classe 1995 potrebbe dare l’addio all’Olympique Lione, un jolly di qualità e di prospettiva per Ringhio. Attesi aggiornamenti…