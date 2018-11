Milan a tutto Chelsea: c’è anche Christensen per la difesa a gennaio

Nome nuovo per la difesa del Milan (in emergenza) in vista del mercato di gennaio: è Andreas Christensen del Chelsea. Il danese, come il collega Cahill, alternative a Rodrigo Caio

Sempre più con l’acqua alla gola causa infortuni e defezioni varie soprattutto in difesa, il Milan guarda al mercato di gennaio con impazienza. L’ultimo obiettivo per rimpolpare il reparto arretrato è quello di Andreas Christensen, calciatore danese attualmente in forza al Chelsea di Maurizio Sarri. Si tratta di uno dei tanti elementi che in questo inizio di stagione hanno faticato a mettersi in mostra (causa anche lo scarso turnover dell’ex allenatore del Napoli) con la maglia dei Blues. Non è un caso che lui, esattamente come il compagno di squadra Gary Cahill, sia finito nel mirino rossonero. Christensen, 22 anni, contratto in scadenza nel 2022, sarebbe diventata nelle ultime ore la principale alternativa a Rodrigo Caio del San Paolo, difensore che Leonardo ritiene al momento l’obiettivo numero uno per la difesa.

Difficile ad oggi stabilire i parametri attraverso i quali il Milan potrà muoversi in vista di gennaio: in queste ore la UEFA dovrebbe decidere la possibile (anzi, probabile) sanzione per la società rossonera e non è escluso possa optare per una forte limitazione del budget, del tetto ingaggi e del numero di giocatori in rosa nelle coppe europee. Ad oggi dunque Leonardo non avrebbe possibilità di muoversi, se non tramite offerte di prestito con diritto di riscatto. Anche a centrocampo del resto la situazione è analoga con giocatori come Stefano Sensi (Sassuolo) e Leandro Paredes (Zenit San Pietroburgo) che sono obiettivi verosimili, ma solo fino a prova contraria.