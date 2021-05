Calciomercato Milan, interesse per Lucas Vazquez

Il Milan è molto attento alla situazione di Lucas Vazquez in casa Real Madrid. Ecco la strategia di mercato del club rossonero

Dalla Spagna fanno sapere che in caso di mancato rinnovo di Lucas Vasquez con il Real Madrid, il giocatore avrebbe già in mente di sposare il progetto Milan. Lo riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

Il numero 17 blancos percepisce attualmente 2,5 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo sarebbe pronto ad offrirgli 4 milioni di euro per un quadriennale.