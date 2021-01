Calciomercato Milan, l’ultima idea è Douglas Costa: ma c’è un ostacolo

Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Douglas Costa, in rotta con il Bayern Monaco

Il Milan pensa ad un altro ex Juventus dopo Mandzukic? Sì, secondo Tuttosport. Come riportato dal quotidiano piemontese, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Douglas Costa. Il brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco ma a causa dello scarso rendimento, i tedeschi potrebbero interrompere l’accordo.

L’ostacolo per il brasiliano della Juventus al Milan sarebbe rappresentato dall’ingaggio di 6 milioni di euro. Douglas Costa, secondo Tuttosport, avrebbe dato il via libera alla Juventus per trattare il suo passaggio in rossonero.