Calciomercato Milan, i rossoneri provano il colpo a zero dalla Juve! Nel mirino quel bianconero: le ultimissime

Calciomercato Milan, assalto a zero a quel giocatore della Juve: nel mirino quel bianconero, tutte le ultimissime

La Juventus ha iniziato a delineare con decisione la struttura della squadra del futuro. Dopo il rinnovo fino al 2030 del talento Kenan Yildiz, in casa bianconera la priorità assoluta riguarda ora Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, classe 1998, è infatti in scadenza il 30 giugno e la sua situazione contrattuale lo rende uno dei profili più appetiti sul mercato italiano ed europeo.

Nonostante le voci di addio circolate la scorsa estate, McKennie si è rivelato un elemento imprescindibile nelle rotazioni di Allegri, distinguendosi per una duttilità tattica rara in Serie A. Proprio per questo la Juventus non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero: i contatti con il suo entourage si sono intensificati nelle ultime ore, con l’obiettivo di trovare un’intesa che soddisfi entrambe le parti.

Parallelamente, alla Continassa si lavora anche per respingere gli assalti delle dirette concorrenti. Come riportato da Il Giornale, sul texano si sono mossi diversi club di primo piano: «I dirigenti bianconeri sono al lavoro per blindarlo e respingere l’assalto di quei club che hanno messo nel mirino l’americano come Marsiglia, Milan, Inter e Roma». In particolare, Inter e Milan seguono con grande attenzione l’evolversi della trattativa.

La Juventus punta a chiudere entro poche settimane, prima che McKennie possa accordarsi liberamente con un’altra società. Il giocatore ha più volte manifestato il proprio attaccamento ai colori bianconeri, ma le proposte economiche e i progetti tecnici di club come Inter e Milan rappresentano tentazioni concrete. Resta da capire se il rilancio della Juve sarà sufficiente per trattenere a Torino il “Guerriero” texano anche nelle prossime stagioni.

