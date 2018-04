Milan, Mirabelli cerca un esterno: Depay o Forsberg – ESCLUSIVA

Calciomercato Milan, priorità al reparto avanzato in estate: il diesse Massimiliano Mirabelli valuta due esterni offensivi, occhi su Memphis Depay e Emil Forsberg

Calciomercato Milan, nuova estate da protagonista per il Diavolo. Dopo aver investito 240 milioni di euro un anno fa, la dirigenza rossonera è pronta a puntellare la rosa a disposizione di Gennaro Gattuso: priorità assoluta all’attacco, individuato come punto debole. Oltre a un attaccante da doppia cifra, Andrea Belotti in pole, il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli valuta due profili per le fasce.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calcionews24.com, il Milan è pronta a fare sul serio per due calciatori in particolare: Memphis Depay dell’Olympique Lione e Emil Forsberg del Red Bull Lipsia. Lo svedese è stato già trattato nell’estate 2017, trattativa poi saltata per le impuntature del club tedesco, mentre l’olandese è il nome nuovo delle ultime settimane. L’olandese è un pallino di Mirabelli, che lo aveva già segnalato all’Inter nelle scorse stagioni, ed è in cima alla lista delle preferenze: contatti esplorativi con la dirigenza OL, che ha già fissato il prezzo. La base della trattativa è sui 40 milioni di euro: cifre importanti e molto dipenderà dalle disponibilità della società meneghina, ma il diesse è pronto a tutto…