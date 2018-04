Suso al Napoli, dalla Spagna: «E’ l’alternativa a Callejon»

Spunta una nuova pretendente per Suso, gioiellino di proprietà Milan: secondo la stampa spagnola, il numero 8 è finito nel mirino del Napoli di Maurizio Sarri

Liverpool, Barcellona ma non solo: spuntano nuove pretendenti per Suso. Il fantasista spagnolo ha da poco rinnovato il suo contratto con il Milan ma la clausola rescissoria presente all’interno del nuovo accordo mette paura alla dirigenza: 40 milioni di euro per il suo cartellino, cifra ritenuta bassa in particolare in relazione ai valori di mercato di oggi dopo l’affare Neymar-PSG.

E dalla Spagna giungono nuovi aggiornamenti sul futuro del classe 1993: secondo il Mundo Deportivo, il Napoli è pronto a lanciare l’assalto. Il Milan potrebbe optare per la cessione del calciatore per sistemare i conti in ottica Fair Play Finanziario e i partenopei sono pronti ad approfittarne: la dirigenza è alla ricerca di un’alternativa a Callejon per la fascia destra e quello di Suso è un profilo che fa gola a Maurizio Sarri…