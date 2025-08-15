Calciomercato Milan, Nottingham Forest insiste per Musah: giorni decisivi a fine agosto

Calciomercato Milan, il Nottingham Forest fa sul serio per Musah: ecco le ultime sulla trattativa con i rossoneri per il centrocampista

Il calciomercato Milan entra nelle sue fasi calde e uno dei nomi al centro delle attenzioni è quello di Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, arrivato in rossonero con grandi aspettative, è seguito con insistenza dal Nottingham Forest, pronto a tornare all’assalto nelle prossime settimane.

Nonostante inizialmente le priorità del club inglese fossero altre, il Forest non ha mai realmente abbandonato la pista che porta a Musah. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la società di Premier League potrebbe presto accelerare, valutando anche un’offerta concreta.

Il Milan si trova così in una posizione strategica. Con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri alla guida tecnica, la rosa è in piena fase di valutazione. Musah ha mostrato lampi di talento e ottime doti atletiche, ma anche margini di crescita che potrebbero richiedere tempo e continuità. Allegri dovrà stabilire se il centrocampista rientra nel suo progetto tattico, basato su solidità ed equilibrio, oppure se una sua cessione possa aprire spazio a innesti più funzionali.

Dal canto suo, il Nottingham Forest cerca rinforzi di spessore per consolidare la propria posizione in Premier League. Le qualità di Musah – dinamismo, recupero palla e capacità di inserirsi – si sposano con il profilo ricercato dalla dirigenza inglese. Storicamente il club è noto per la determinazione nelle trattative, soprattutto una volta individuato un obiettivo prioritario.

La decisione finale dipenderà da tre fattori chiave: la valutazione tecnica di Allegri, la strategia di mercato di Tare e la volontà del giocatore. Una eventuale cessione potrebbe garantire al Milan una plusvalenza utile per rafforzare altri reparti, ma Musah potrebbe anche preferire restare per conquistarsi un ruolo centrale in rossonero. Allo stesso tempo, l’idea di un minutaggio maggiore e di un’esperienza stabile in Premier League potrebbe rappresentare per lui una sfida affascinante.

Gli ultimi giorni di agosto si preannunciano decisivi. Il Nottingham Forest è pronto a sferrare l’attacco, mentre il Milan riflette sul da farsi. La prossima mossa determinerà se Musah continuerà a vestire la maglia rossonera o se inizierà una nuova avventura oltremanica.