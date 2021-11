Calciomercato Milan: nuovo blitz per Faivre. Dipende tutto da Castillejo

Il Milan conta di portare Faivre a Milanello il prossimo gennaio: decisiva l’eventuale partenza di Castillejo

Non si placa l’interesse del Milan intorno a Romain Faivre. Il talentuoso esterno del Brest è ancora nelle mire di Maldini e Massara che secondo SportMediaset avrebbero già pronta l’offerta per accaparrarsi il classe’98 a gennaio.

Necessaria la partenza di Samu Castillejo per liberare uno slot in rosa: nel caso in cui l’andaluso dicesse addio, il Diavolo metterebbe sul piatto dieci milioni di euro più bonus per convincere finalmente il club francese a lasciarlo partire.