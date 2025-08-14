Calciomercato Milan, Okoli sogna i rossoneri: pressing sull’agente per il trasferimento

Calciomercato Milan, il difensore del Leicester, tifoso milanista fin da bambino, spinge per arrivare a Milanello

Il Milan torna protagonista sul fronte calciomercato, e uno dei nomi che sta accendendo la fantasia dei tifosi è quello di Caleb Okoli. Il roccioso centrale del Leicester, protagonista in Premier League, non ha mai nascosto il proprio legame con i colori rossoneri, squadra che segue con passione sin da quando era bambino e per la quale accetterebbe la Serie A.

Secondo quanto riportato da Alessandro Jacobone, il classe 2001 avrebbe chiesto esplicitamente al suo agente di fare il possibile per concretizzare il trasferimento a Milano. Una richiesta chiara, che dimostra quanto il giocatore sia deciso a compiere questo passo.

Sul piano tecnico, Okoli garantirebbe fisicità, solidità difensiva e letture di gioco di alto livello, qualità affinate in un campionato competitivo come quello inglese. La sua esperienza all’estero lo ha reso un calciatore maturo, pronto per le sfide che attendono il Milan nelle prossime stagioni.

Il club di Via Aldo Rossi vive un momento di rinnovamento importante: con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, l’obiettivo è riportare i rossoneri stabilmente ai vertici del calcio italiano ed europeo. Tare, conosciuto per il fiuto nel trovare talenti, e Allegri, tecnico vincente e conoscitore dell’ambiente, stanno lavorando in sinergia per costruire una squadra competitiva.

In questo contesto, Okoli sarebbe un innesto strategico. La sua determinazione nel vestire la maglia rossonera potrebbe essere decisiva anche sul piano delle trattative: non è raro che la volontà di un calciatore possa spingere una società a rivedere le proprie richieste economiche. Il Leicester, infatti, potrebbe essere tentato di aprire alla cessione qualora arrivasse un’offerta vicina alle proprie valutazioni.

Per i tifosi del Milan, l’idea di accogliere un difensore giovane, già legato emotivamente al club, rappresenta una prospettiva entusiasmante. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se questo legame speciale potrà trasformarsi in una firma ufficiale.